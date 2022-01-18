Президент России Владимир Путин может озвучить требование о прекращении или ограничении присутствия кораблей НАТО в Черном море.

Такую версию во время эфира программы Свобода слова на ICTV 17 января озвучил политолог Владимир Фесенко.

– Путина очень раздражает регулярное присутствие кораблей НАТО в Черном море. Требованием прекратить или ограничить их присутствие Путин стремится заставить Великобританию, США и другие западные страны уважать якобы территориальные воды России, хотя это аннексированые территории, – отметил Владимир Фесенко.

Еще в перечне требований Путина, которые каждый раз меняются, – выполнение Минских договоренностей согласно российскому сценарию и прекращение тренингов НАТО в Украине.

– Это уже не просто требование “нерасширения НАТО на Восток”, хотя переговоров официальных об этом нет. На самом деле это более коварная тактика. Это принцип, согласно которому, далее идут якобы более мелкие требования, которые являются более невыгодными для нас сегодня, как, например, требования прекратить учения НАТО и вывезти тренинговый персонал, – объясняет политолог.

Именно поэтому, по мнению Владимира Фесенко, очень хорошим знаком является то, что сейчас есть договоренности с партнерами, которые на такие требования РФ не соглашаются.