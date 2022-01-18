Президент Росії Володимир Путін може озвучити вимогу про припинення або обмеження присутності кораблів НАТО в Чорному морі.

Таку версію під час ефіру програми Свобода слова на ICTV 17 січня озвучив політолог Володимир Фесенко.

– Путіна дуже дратує регулярна присутність кораблів НАТО в Чорному морі. Вимогою припинити або обмежити їхню присутність Путін прагне змусити Велику Британію, США інші західні країни поважати нібито територіальні води Росії, хоча це анексовані території, – зазначив Володимир Фесенко.

Ще в переліку вимог Путіна, які щоразу змінюються, – виконання Мінських домовленостей за російським сценарієм та припинення тренінгів НАТО в Україні.

– Це вже не просто вимога “нерозширення НАТО на Схід”, хоча переговорів офіційних про це немає. Насправді це більш підступна тактика. Це принцип, згідно з яким, далі ідуть нібито більш дрібні вимоги, які є більш невигідні для нас сьогодні, як-от вимоги припинити навчання НАТО та вивезти тренінговий персонал, – пояснює політолог.

Через це, на переконання Володимира Фесенка, дуже добрим знаком є те, що нині є домовленості з партнерами, які на такі вимоги РФ не погоджуються.

Нагадаємо, що 17 січня під час перемовин з НАТО були виокремлені “червоні лінії”.

За словами віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, ідеться про неможливість перегляду “політики відкритих дверей”, обов’язкові заходи щодо посилення східного флангу НАТО в разі ескалації із боку РФ та неможливість укладення будь-яких нових домовленостей щодо безпеки в Європі.