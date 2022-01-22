Украина знает, где и у кого можно получить оружие для защиты – Кулеба

Правительство Украины знает, где и у кого можно получить необходимое для защиты оружие. Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что вскоре увеличится количество партнеров, поставляющих вооружение.
– Есть трек с Германией. Ситуация с Германией – политически важно снять блокировку. Но мы знаем, где взять оружие в свою защиту. И мы его там берем. И будем брать, – заявил министр.
Кулеба отметил, что обсуждал с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок блокировку оружия для Украины.
– Это линия аргументов, связанная с исторической ответственностью Германии. Но я четко выразил наши аргументы, почему мы считаем, что Украина заслуживает такую поддержку, — отметил он.
Министр иностранных дел добавил, что в скором времени увеличится количество партнеров, поставляющих оружие Украине. Несколько стран помогут укреплять обороноспособность нашего государства.
— Британия – очень важные и быстрые поставки. Американцы – поставки. Есть другие страны, о которых скоро узнаете публично. Они будут помогать укреплять нашу обороноспособность, – убежден Кулеба.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что партнеры помогают Украине на фоне российской агрессии, несмотря на крики и угрозы РФ.