Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Украина знает, где и у кого можно получить оружие для защиты – Кулеба

Юля Захарченко редактор ленты
Дмитрий Кулеба

Правительство Украины знает, где и у кого можно получить необходимое для защиты оружие. Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что вскоре увеличится количество партнеров, поставляющих вооружение.

– Есть трек с Германией. Ситуация с Германией – политически важно снять блокировку. Но мы знаем, где взять оружие в свою защиту. И мы его там берем. И будем брать, – заявил министр.

Кулеба отметил, что обсуждал с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок блокировку оружия для Украины.

– Это линия аргументов, связанная с исторической ответственностью Германии. Но я четко выразил наши аргументы, почему мы считаем, что Украина заслуживает такую поддержку, — отметил он.

Министр иностранных дел добавил, что в скором времени увеличится количество партнеров, поставляющих оружие Украине. Несколько стран помогут укреплять обороноспособность нашего государства.

— Британия – очень важные и быстрые поставки. Американцы – поставки. Есть другие страны, о которых скоро узнаете публично. Они будут помогать укреплять нашу обороноспособность, – убежден Кулеба.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что партнеры помогают Украине на фоне российской агрессии, несмотря на крики и угрозы РФ.

Читайте
Это разочаровывает: Кулеба осудил Германию за отказ передачи оружия Украине

Источник: Радио Свобода

Фото: Правительственный портал

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка