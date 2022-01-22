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Факти / Україна / Політика

Україна знає, де та у кого можна отримати зброю для захисту – Кулеба

Юля Захарченко редакторка стрічки
Дмитрий Кулеба

Уряд України знає, де та у кого можна отримати необхідну для захисту зброю. Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що незабаром збільшиться кількість партнерів, які постачають озброєння.

– Є трек з Німеччиною. Ситуація з Німеччиною – політично важливо зняти блокування. Але ми знаємо, де взяти зброю на свій захист. І ми її там беремо. І будемо брати, – заявив міністр.

Кулеба зазначив, що обговорював з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок блокування зброї для України.

– Це лінія аргументів, пов’язана з історичною відповідальністю Німеччини. Але я чітко висловив наші аргументи, чому ми вважаємо, що Україна заслуговує на таку підтримку, – зазначив він.

Міністр закордонних справ додав, що незабаром збільшиться кількість партнерів, які постачають зброю Україні. Декілька країн допомогатимуть зміцнювати обороноздатність нашої держави.

– Британія – дуже важливе та швидке постачання. Американці – постачання. Є інші країни, про які скоро дізнаєтеся публічно. Вони будуть допомагати зміцнювати нашу обороноздатність, – переконаний Кулеба.

Дмитро Кулеба наголосив, що партнери допомогають Україні на тлі російської агресії, попри крики та погрози РФ.

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Джерело: Радіо Свобода

Фото: Урядовий портал

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