Эстония готова поставить Украине десятки ракет для Javelin

Эстония передаст Украине десятки ракет для противотанковых комплексов третьего поколения Javelin после получения одобрения со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом в одном из интервью заявил посол Эстонии в нашей стране Каимо Кууск.

По его словам, примерно с октября прошлого года на российско-украинской границе начала нарастать напряженность, что и вынудило официальный Таллин искать способ дополнительной помощи Киеву.

— У нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках… и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это по-настоящему впечатляет, – сказал дипломат.

Он предположил, что поставки оружия могут начаться в самые кратчайшие сроки – речь идет о нескольких неделях.

Кууск подчеркнул, что запрос разрешения страны-производителя на отправки оружия третьим государства – нормальная процедура, на которую США отреагировали быстро и без лишней бюрократии.

Помимо Javelin Эстония также планирует поставить Украине 122-мм гаубицы, но для этого нужно получить разрешение Германии как страны-производителя и Финляндии, которой принадлежали эти орудия.

Посол отметил, что Таллин уже направил официальные письма, запросив разрешения этих стран, но на их согласование может уйти какое-то время.

Дипломат резюмировал, Киев запрашивал боеприпасы для гаубиц, которая Эстония тоже готова предоставить, но ее правительство решило предложить украинцам и сами гаубицы.