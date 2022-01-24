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Факты / Украина / Политика

Эстония готова поставить Украине десятки ракет для Javelin

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
JJavelin

Эстония передаст Украине десятки ракет для противотанковых комплексов третьего поколения Javelin после получения одобрения со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом в одном из интервью заявил посол Эстонии в нашей стране Каимо Кууск.

По его словам, примерно с октября прошлого года на российско-украинской границе начала нарастать напряженность, что и вынудило официальный Таллин искать способ дополнительной помощи Киеву.

— У нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках… и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это по-настоящему впечатляет, – сказал дипломат.

Он предположил, что поставки оружия могут начаться в самые кратчайшие сроки – речь идет о нескольких неделях.

Кууск подчеркнул, что запрос разрешения страны-производителя на отправки оружия третьим государства – нормальная процедура, на которую США отреагировали быстро и без лишней бюрократии.

Помимо Javelin Эстония также планирует поставить Украине 122-мм гаубицы, но для этого нужно получить разрешение Германии как страны-производителя и Финляндии, которой принадлежали эти орудия.

Посол отметил, что Таллин уже направил официальные письма, запросив разрешения этих стран, но на их согласование может уйти какое-то время.

Дипломат резюмировал, Киев запрашивал боеприпасы для гаубиц, которая Эстония тоже готова предоставить, но ее правительство решило предложить украинцам и сами гаубицы.

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Источник: Радио Свобода

Фото: Минобороны

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