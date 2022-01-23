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Факты / Украина / Политика

США предоставили Украине уже вторую партию оружия с начала года

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Американское вооружение для ВСУ

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине уже вторую с начала года партию военной помощи.

Борт, груз которого в том числе состоит из летального оружия, прибыл в аэропорт Борисполь в воскресенье, 23 января.

Днем самолет, который накануне уже доставлял из США военно-техническую помощь, вылетел с военной базы военно-воздушных сил США в Калифорнии.

По пути воздушное судно совершало посадку во немецком аэропорту Франкфурта, чтобы совершить дозаправку.

Примерно в 18.45 американский борт пересек польско-украинскую границу, а уже спустя час долетел до Киева.

Напомним, в ночь на субботу, 22 января, США уже прислали в Украину ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), которые также известны под названием SMAW-D.

Груз прибыл в Киев в рамках в рамках пакета военной помощи украинской армии.

Судя по фото, опубликованным Министерством обороны США, партия оружия также включала переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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Фото: Facebook Михаила Макарука

 

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