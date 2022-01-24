Естонія готова поставити Україні десятки ракет для Javelin

Естонія передасть Україні десятки ракет для протитанкових комплексів третього покоління Javelin після схвалення з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це в одному з інтерв’ю заявив посол Естонії у нашій країні Каїмо Кууск.

За його словами, приблизно з жовтня минулого року на російсько-українському кордоні почала наростати напруженість, що й змусило офіційний Таллінн шукати спосіб додаткової допомоги Києву.

– Ми маємо ракети Javelin в Естонії, готові до відправки в Україну. І ми говоримо про десятки, десятки, десятки … і ще десятки ракет. Я не хочу називати конкретну кількість, але це справді вражає, – сказав дипломат.

Він припустив, що постачання зброї може розпочатися в найкоротший термін – йдеться про кілька тижнів.

Кууск наголосив, що запит дозволу країни-виробника на відправку зброї третім держави – нормальна процедура, на яку США відреагували швидко та без зайвої бюрократії.

Крім Javelin, Естонія також планує поставити Україні 122-мм гаубиці, але для цього потрібно отримати дозвіл Німеччини як країни-виробника та Фінляндії, якій належали ці знаряддя.

Посол зазначив, що Таллінн вже направив офіційні листи, запросивши дозволи цих країн, але на їх узгодження може піти якийсь час.

Дипломат резюмував, що Київ запитував боєприпаси для гаубиць, яку Естонія теж готова надати, але її уряд вирішив запропонувати українцям і самі гаубиці.