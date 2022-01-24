Преждевременный шаг: МИД Украины о решении США сократить штат посольства в Киеве

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение США сократить штат посольства в Киеве из-за угрозы вторжения РФ.

— В Министерстве иностранных дел приняли к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности уехать на добровольной основе. Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения, — сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В МИД подчеркнули, что фактически кардинальных изменений в ситуации по безопасности в последнее время не произошло. Угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а скопление войск возле государственной границы началось еще в апреле прошлого года.

Олег Николенко объяснил, что решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание, но их отъезд совсем не обязателен.

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Он подчеркнул, что Российская Федерация сейчас прилагает активные усилия, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. В украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства.

Поэтому в этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие. Николенко заверил, что президент, министр иностранных дел и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от ее агрессивных действий, обеспечить безопасность украинских граждан и государства.

24 января стало известно, что Госдепартамент США решил сократить штат посольства в Киеве из-за угрозы вторжения РФ.

Представители Госдепа уточнили, что пошли на такой шаг из “соображений осторожности”. Хотя угроза американскому персоналу в Украине за последние дни не выросла.