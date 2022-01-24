Передчасний крок: МЗС України про рішення США скоротити штат посольства у Києві

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення США скоротити штат посольства в Києві через загрозу вторгнення РФ.

– У Міністерстві закордонних справ взяли до відома рішення Державного департаменту США про від’їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості поїхати на добровільній основі. Поважаючи право іноземних держав на гарантування безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги, – повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У МЗС наголосили, що фактично кардинальних змін в безпековій ситуації протягом останнього часу не відбулося. Загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року.

Олег Ніколенко пояснив, що рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання, але їхній від’їзд зовсім не обов’язковий.

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Він наголосив, що Російська Федерація зараз докладає активних зусиль, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. В українському та міжнародному медіа-просторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави.

Тому у цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій. Ніколенко запевнив, що президент, міністр закордонних справ та вся українська дипломатія нині консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від її агресивних дій, гарантувати безпеку українських громадян та держави.

24 січня стало відомо, що Держдепартамент США вирішив скоротити штат посольства в Києві через загрозу вторгнення РФ.

Представники Держдепу уточнили, що пішли на такий крок із “міркувань обережності”. Хоча загроза американському персоналу в Україні за останні дні не зросла.