Зеленский обсудил с Мишелем подготовку превентивных санкций ЕС против РФ

Подготовка Евросоюзом уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических и политических санкций против России, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию – этот вопрос президент Владимир Зеленский обсудил во время телефонного разговора с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Собеседники также остановились на координации международных политико-дипломатических усилий для деэскалации ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Зеленский заверил Мишеля, что наше государство не будет поддаваться на провокации, а вместе с партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку.

Кроме того, они скоординировали позиции по дальнейшему диалогу между Украиной и Евросоюзом на 2022 год, в частности, по очередному саммиту Украина – ЕС, дата проведения которого будет определена в ближайшее время.

В середине этого года в Киеве планируется также энергетический бизнес-форум с целью совместного обсуждения рисков для энергетической безопасности всей Европы.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что они не планируют вводить масштабные санкции против России до возможного вторжения в Украину.

То есть он отверг предложенную идею президента Владимира Зеленского ввести санкции против РФ сейчас для сдерживания агрессии.

По словам Блинкена, если санкции заработают сейчас, потеряется эффект сдерживания.