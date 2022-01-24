Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Зеленський обговорив з Мішелем підготовку превентивних санкцій ЄС проти РФ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Підготовка Євросоюзом вже на нинішньому етапі широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій проти Росії, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію – це питання президент Володимир Зеленський обговорив під час телефонної розмови з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Співрозмовники також зупинилися на координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль для деескалації безпекової ситуації навколо України.

Зеленський запевнив Мішеля, що наша держава не піддаватиметься на провокації, а разом з партнерами зберігатиме спокій та витримку.

Окрім того, вони скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та Євросоюзом на 2022 рік, зокрема щодо чергового саміту Україна – ЄС, дату проведення якого буде визначено найближчим часом.

В середині цього року в Києві також планується енергетичний бізнес-форум з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що вони не планують запроваджувати масштабні санкції проти Росії до можливого вторгнення в Україну.

Тобто він відкинув запропоновану ідею президента Володимира Зеленського запровадити санкції проти РФ зараз для стримування агресії.

За словами Блінкена, якщо санкції запрацюють зараз, втратиться ефект стримування.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка