Зеленський обговорив з Мішелем підготовку превентивних санкцій ЄС проти РФ

Підготовка Євросоюзом вже на нинішньому етапі широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій проти Росії, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію – це питання президент Володимир Зеленський обговорив під час телефонної розмови з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Співрозмовники також зупинилися на координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль для деескалації безпекової ситуації навколо України.

Зеленський запевнив Мішеля, що наша держава не піддаватиметься на провокації, а разом з партнерами зберігатиме спокій та витримку.

Окрім того, вони скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та Євросоюзом на 2022 рік, зокрема щодо чергового саміту Україна – ЄС, дату проведення якого буде визначено найближчим часом.

В середині цього року в Києві також планується енергетичний бізнес-форум з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що вони не планують запроваджувати масштабні санкції проти Росії до можливого вторгнення в Україну.

Тобто він відкинув запропоновану ідею президента Володимира Зеленського запровадити санкції проти РФ зараз для стримування агресії.

За словами Блінкена, якщо санкції запрацюють зараз, втратиться ефект стримування.