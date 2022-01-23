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США не будут вводить санкции против России до возможного нападения на Украину — Блинкен

Юля Захарченко редактор ленты
Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал, что США не планируют вводить масштабные санкции против Российской Федерации до возможного вторжения в Украину.

По его мнению, после усиления ограничений потеряется стимул, сдерживающий Россию от нападения. Он отверг предложенную идею президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против РФ сейчас.

— Цель санкций – сдерживать российскую агрессию. Если они заработают сейчас, теряется эффект сдерживания, — убежден госсекретарь США.

Блинкен считает, что объединение с Европой нацелено на сдерживание и последующий отказ Кремля от агрессивных действий против Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил предложение о введении масштабных санкций против России до начала возможного вторжения в Украину.

По мнению главы государства, после предполагаемого нападения на Украину уже будет поздно. Зеленский поддержал масштабные ограничения против России.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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