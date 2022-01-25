Германию нужно лечить от кремлевской болезни – Огрызко

Нынешняя политика Германии в отношении России опасна не только самой страны, но и для всей Европы. Такое мнение в интервью Фактам ICTV высказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко.

– К сожалению, на сегодняшний день позиция Германия по отношению к России продолжает быть пособнической, оправдывающей то, что происходит под предлогом нейтральности, миролюбия и фактически призывает Москву к продолжению агрессии, – считает он.

По словам Огрызко, позиция Берлина не изменилась с 2008 года, когда Германия заблокировала получение Украиной и Грузией ПДЧ, и сейчас она “неадекватна и фальшива”.

Дипломат напомнил, что на момент вступления ФРГ в 1955 году в НАТО страна была разделена и разрушена.

– Ее взяли в НАТО, чтобы она стала демократической. А теперь эта страна отрицает наше право на такую ​​же демократию. Это не только политически неверно, это аморально, и эту позицию нужно как можно быстрее из голов немецких политиков выветривать, иначе будут проблемы не только для Украины и Германии, но и для всей Европы, — подчеркнул Огрызко.

По его мнению, недальновидностью немецких политиков пользуется Владимир Путин, чтобы наступать на Европу, поскольку “Украина для него – только одна станция, а конечная цель – развал ЕС и НАТО”.

В то же время он не отрицает вклад Германии в проведение реформ в Украине и введение санкций ЕС против РФ, но считает их неэффективными.

— Санкции, которые имеем сейчас, действуют очень условно, ведь если бы действовали — то Путин бы не выдвигал свои “хотелки” и ультиматумы. Поэтому эти санкции можно считать определенным прикрытием, чтобы провоцировать Путина на агрессивные действия, – говорит дипломат.

Бывший глава МИД Украины считает, что из-за уступчивости агрессору Германия начинает терять союзников.

– Британские военные самолеты, которые везли оружие в Украину, обошли немецкое воздушное пространство потому, что не были уверены, что Германия разрешит пролет этих самолетов над своей территорией. Это очень плохой сигнал для Германии. Это значит, что союзники начинают думать, как реагировать на происходящее в Берлине, – добавил он.

Самую уступчивость Москве дипломат объясняет чувством вины за события Второй мировой войны, но, по его словам, в Берлине как-будто не видят, где именно происходили самые тяжелые бои, где нанесен наибольший ущерб.

– Немецкий политикум живет в параллельной реальности относительно того, что происходит в Европе. Они не хотят видеть, какие преступления совершил российский режим, кстати, и на территории самой Германии. Политический класс заражен какой-то кремлевской болезнью, пропагандистской – вирусом некоего всепрощения к тому, что делают в Кремле. Это нужно лечить. Потому что страна, которая не способна оценивать угрозу – обречена на поражение, – подытожил Огрызко.

На днях командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах отметился скандальным заявлением по Крыму. Он сказал, что полуостров якобы “потерян для Украины”, назвав это “свершившимся фактом”.

Представители Министерства иностранных дел Украины подвергли критике заявление немецкого командующего ВМС, выступив с требованием опровергнуть свои слова.

Вскоре Шенбах объяснил, что слова о Крыме и Украине – его личное мнение, а не официальная позиция Германии.

При этом официальный Берлин блокирует закупку Украиной оборонного вооружения по линии НАТО.

Из-за позиции ФРГ Украина вынуждена будет договариваться с союзниками о поставках оружия на двусторонней основе. В частности, Киев планирует обратиться к США, Великобритании, Литве и Франции.

В декабре Bild писал, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО.