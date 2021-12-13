Меркель лично блокировала поставки Украине оружия через НАТО — Bild

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Издание отмечает, что Берлин с мая 2021 года прибегал к механизму в рамках НАТО, чтобы помешать другим членам Альянса продавать оружие Украине.

Согласно обнародованной информации, Германия наложила вето на следующее вооружение:

90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США;

20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Украина оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке поставок (NSPA) и ожидала доставки. Однако в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против и заблокировали продажу.

— Каждое решение о предоставлении Украине летальной поддержки через NSPA зависит от консенсуса союзников в редких случаях, — сказала пресс-секретарь НАТО изданию.

Источник издания объяснил, что Нидерланды стали на сторону Германии по указанию Берлина из-за того, что правительство Меркель не хотело, чтобы все думали, что только Германия выступает против продажи.

В Bild также отметили, что в августе президент Украины Владимир Зеленский во время визита Меркель в Киев просил ее прекратить блокаду закупок оружия у США, Литвы и других стран НАТО. Однако она ответила категорическим отказом.

За несколько дней до истечения срока полномочий Меркель частично отказалась от своего вето на фоне массового перекидывания российских войск к украинской границе. Германия в конце ноября сняла вето с противодронного оружия EDM4S-UA. Украина получит десять из 20 экземпляров в декабре 2021 года. Однако блокада винтовок из США продолжается.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии изданию призвал новое федеральное правительство дать добро на оборонное оружие для Украины. По его словам, такое решение Берлина может стать “роковой исторической ошибкой для Германии и предательством украинского народа”.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за позиции ФРГ, Украина вынуждена будет договариваться с союзниками о поставках оружия на двусторонней основе.