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Факты / Украина / Политика

Премьер Польши Матеуш Моравецкий впервые посетит Украину

Марта Бондаренко редактор ленты
Mateusz Morawiecki

Сегодня, 1 февраля, в Киеве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем.

Об этом ранее Моравецкий сказал в интервью польскому агентству PAP.

Журналист уточнил у премьера, с кем тот встретится и какая цель визита в Украину.

Премьер-министр Моравецкий заявил, что на фоне угрозы российского вторжения в Украину нужны не только дипломатические усилия, но и реальная помощь.

— В свете угрозы для суверенитета Украины нужны не только дипломатические жесты, но и реальная помощь. Мы готовы ее предоставить нашему соседу. И об этом я буду говорить во вторник в Киеве, — сказал Матеуш Моравецкий.

Он подчеркнул, что будут затронуты многие темы украино-польских отношений, но на данный момент самое главное — это поддержка Украины и защита ее суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, в Украину едет и глава британского правительства Борис Джонсон. Он встретится с Владимиром Зеленским и другими чиновниками. Ключевые темы: безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество.

Ранее Факты ICTV поинтересовались у политологов, чего ожидать от этого визитов премьеров и действительно ли может быть заключен новый трехсторонний союз между Киевом, Лондоном и Варшавой.

Фото: Getty Images

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