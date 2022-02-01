Сьогодні, 1 лютого, у Києві прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та головою уряду Денисом Шмигалем.

Про це раніше Моравецький сказав в інтерв’ю польському агентству PAP.

Журналіст уточнив у прем’єра, з ким той зустрінеться та яка мета візиту до України.

Прем’єр-міністр Моравецький заявив, що на тлі загрози російського вторгнення в Україну потрібні не лише дипломатичні зусилля, а й реальна допомога.

– У світлі загрози для суверенітету України потрібні не лише дипломатичні жести, а й реальна допомога. Ми готові її надати нашому сусідові. І про це я говоритиму у вівторок у Києві, — сказав Матеуш Моравецький.

Він підкреслив, що буде порушено багато тем українсько-польських відносин, але наразі найголовніше – це підтримка України та захист її суверенітету та територіальної цілісності.

Крім того, до України їде і голова британського уряду Борис Джонсон. Він зустрінеться із Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями. Ключовими темами будуть: безпека, шляхи деескалації, військово-технічна співпраця.

Напередодні Факти ICTV поцікавилися в політологів, чого очікувати від цього візиту прем’єрів та чи дійсно може бути укладений новий тристоронній союз між Києвом, Лондоном та Варшавою.