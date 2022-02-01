Во вторник, 1 февраля, в Украине будут одновременно находиться с визитом премьер Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

В украинском МИД называют официальные визиты иностранных топ-чиновников фактором дипломатического сдерживания России и снижения угроз безопасности, возникших из-за скопления российских войск вблизи границ Украины.

Согласно прогнозам, Джонсон и Моравецкий, находясь в Киеве, объявят о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

Факты ICTV поинтересовались у политологов, чего ожидать от этого визита и действительно ли может быть заключен новый трехсторонний союз между Киевом, Лондоном и Варшавой.

Что известно о визите

Визит западных лидеров происходит на фоне обострения ситуации на границах Украины.

Факт визита Бориса Джонсона в Киев накануне подтвердили в Офисе президента Украины.

Известно, что премьер Британии проведет встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими чиновниками. Ключевыми темами будут: безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий также проведет переговоры с президентом Украины. Кроме того, запланирована встреча с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что Лондон рассматривает возможность создания трехстороннего союза с Украиной и Польшей.

Впоследствии возможность такого альянса подтвердил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, в украинской внешней политике давно присутствует идея черноморско-балтийской оси, и этому может способствовать союз с Великобританией и Польшей.

И вот 1 февраля главы правительств этих двух государств прибудут в Украину.

Новый трехсторонний альянс

Все политологи, с которыми пообщались Факты ICTV, согласны с тем, что, учитывая одновременный визит в Киев Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого, можно надеяться, что детали нового союза будут озвучены уже сегодня.

По прогнозам политологов, может быть подписана декларация – рамочный документ, который очертит формат и дальнейшие направления развития такого регионального альянса.

– Скорее всего, может быть определенная официальная декларация о создании, такой общий политический документ, рамочный документ. Но учитывая, что у нас есть стратегическое соглашение с Великобританией, очень активное партнерство в разных форматах с Польшей, это очень важно. И это еще раз подтвердит, что и Великобритания, и Польша в нынешней сложной ситуации являются для нас одними из главных союзников, – отметил в комментарии Фактам ICTV глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

По словам политолога, с высокой вероятностью это будет еще один региональный “треугольник”. Создание таких “малых альянсов”, региональных партнерств предусмотрено внешнеполитической стратегией Украины. Так, сегодня уже существуют такие форматы взаимодействия, как: Люблинский треугольник (Украина, Польша и Литва), Ассоциированное трио (Украина, Грузия и Молдова), Квадрига (Украина и Турция).

Владимир Фесенко подчеркнул, что в условиях российской агрессии заключение нового союза является очень важным шагом, учитывая активную поддержку Украины со стороны Лондона и Варшавы.

Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также прогнозирует, что сегодня может прозвучать официальное заявление относительно заключения нового трехстороннего союза.

– Возможно, будет какой-то меморандум об усилении сотрудничества между Британией, Польшей и Украиной. И этот меморандум должен определить векторы развития и усиления такого сотрудничества. Это обозначило бы стратегические направления дальнейшего развития этого союза, по которым в будущем нужно будет заключить договоры: по военно-техническому сотрудничеству, оборонному сотрудничеству и т.д. Точно можно говорить о том, что будет положено очень хорошее начало для активизации и углубления отношений между нашими государствами, – объяснил Мусиенко.

А по мнению политолога, руководителя политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игоря Рейтеровича, конкретный документ об официальном создании трехстороннего союза сегодня, возможно, и не подпишут. Однако стороны, безусловно, это обсудят.

– Я думаю, что заявления о создании этого стратегического союза между Британией, Польшей и Украиной сегодня приобретут совсем другое звучание. Вряд ли мы увидим какой-то конкретный документ в плане создания этого союза. Поскольку все же это требует серьезной предварительной подготовительной работы. И, кстати, согласования позиции Украины в некоторых моментах с нашими другими западными партнерами… Но говорить об этом будут, – рассказал Рейтерович.

По словам политолога, во время сегодняшних переговоров в Киеве может, в частности, обсуждаться обмен опытом и проведение совместных учений в рамках нового альянса.

– Возможно, относительно координации какой-либо деятельности, например, по строительству баз Военно-морского флота, поскольку это в первую очередь интересует Украину. И это то, в чем Великобритания нам может помочь, – добавил Рейтерович.

Агрессия РФ и оборонная помощь

В комментарии Фактам ICTV политологи не исключили, что лидеры трех государств сегодня также могут обсудить дополнительную помощь Украине в сфере обороны.

Так, политолог Игорь Рейтерович отметил, что, помимо стратегических результатов сегодняшнего визита Джонсона и Моравецкого в Украину (создания новой оси Киев-Варшава-Лондон), могут быть и тактические – связанные с противодействием агрессии России.

– Я не исключаю увеличения поставок вооружения, возможно, дополнительную финансовую помощь. Какие-то договоры, которые не обязательно будут публичными, по обмену разведывательной информацией. Это очень важно, поскольку Великобритания имеет мощную разведывательную службу, и они в принципе неплохо мониторят ситуацию не только на границах Украины, но вообще все, что происходит в Российской Федерации, — подчеркнул политолог.

Рейтерович обратил внимание и на дипломатическую значимость визита западных лидеров в Украину. Так, Британия и Польша активно выступают в поддержку территориальной целостности Украины на фоне угрозы эскалации со стороны РФ.

Политолог также напомнил, что Великобритания играет важную роль в рамках НАТО и может влиять на принятие решений в Совбезе ООН.

– Я думаю, что субъектность Украины после такого визита и заявлений, которые будут сделаны, стопроцентно может существенно повыситься, — добавил Рейтерович.

Политолог Владимир Фесенко также прогнозирует, что сегодня, среди прочего, состоятся переговоры по поставкам оружия Украине.

– Я думаю, что официально, публично будет закрепление этого нового внешнеполитического формата, партнерского формата. А вот неофициально и непублично, думаю, что, безусловно, будут дополнительные договоренности: в частности, о поставках в Украину разных видов оружия или боеприпасов. И о разных формах поддержки Украины в нынешней сложной ситуации, — подчеркнул политолог.