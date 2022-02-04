Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 8 февраля, посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским, сообщают СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Перед этим, в понедельник, 7 февраля, он отправится в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон встретятся в Киеве 8 февраля.

По его словам, перечень вопросов еще не согласован, но будут, скорее всего, говорить о дальнейших шагах сторон в нормандском формате, о работе ТКГ по реализации Минских договоренностей и экономическом сотрудничестве Украины и Франции.

Накануне между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор – уже второй за последнюю неделю.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулеба, лидеры согласовывали позиции перед переговорами советников нормандской четверки в Берлине.

За полтора часа до разговора с украинским лидером президент Франции беседовал с Владимиром Путиным.

28 января Макрон и Путин в телефонном разговоре договорились о необходимости деэскалации, а также – продолжении диалога по ситуации на украинско-российской границе.

В тот же день презилент Франции общался с Владимиром Зеленским. Главы Украины и Франции приветствовали активацию работы нормандского формата.