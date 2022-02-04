Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Макрон збирається з візитом в Україну – AFP

Валентина Летяк редакторка стрічки
Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 8 лютого, відвідає Україну та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, повідомляють ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац.

Перед цим, у понеділок, 7 лютого, він вирушить до Росії для переговорів із президентом Володимиром Путіним.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив, що Володимир  Зеленський та Еммануель Макрон зустрінуться у Києві 8 лютого.

За його словами, перелік питань ще не узгоджений, але ймовірно говоритимуть про подальші кроки сторін у нормандському форматі, про роботу ТКГ щодо реалізації Мінських домовленостей та економічну співпрацю України та Франції.

Напередодні між президентами України та Франції Володимир Зеленський та Еммануелем Макроном відбулася телефонна розмова – вже друга за останній тиждень.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеба, лідери узгоджували позиції перед переговорам радників нормандської четвірки у Берліні.

За півтори години до розмови з українським лідером президент Франції мав бесіду з Володимиром Путіним.

28 січня Макрон та Путін у телефонній розмові домовилися про необхідність деескалації, а також – продовження діалогу щодо ситуації на українсько-російському кордоні.

Того ж дня презилент Франції спілкувався із Володимиром Зеленським. Глави України та Франції вітали активацію роботи нормандського формату.

Джерела: AFP, УНІАН

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка