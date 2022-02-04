Зеленский обсудил с Макроном нормандский формат. Перед этим президент Франции говорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это второй телефонный разговор украинского и французского лидеров за неделю.

Об этом в эфире программы Право на власть сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Я только что приехал прямо из Офиса президента, где у президента был очередной разговор с президентом Франции. И это второй разговор через неделю, динамика очень интенсивная.

Он добавил, что сейчас идет постоянное согласование позиций сторон, чтобы выступить с сильной позиции в переговорах с Россией.

На своей странице в Twitter о телефонном разговоре сообщил и сам президент Украины.

– Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках нормандского формата, – отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что стороны согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия.

Continued dialogue with @EmmanuelMacron on countering security challenges and stepping up the peace process within the Normandy format. Agreed on further joint steps to maintain Ukraine’s stability and enhance financial and economic cooperation. pic.twitter.com/IFSNccIQUm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2022

За полтора часа до разговора с украинским лидером президент Франции беседовал с Владимиром Путиным. Во время разговора президент РФ сообщил своему французскому коллеге о “провокационных” заявлениях официального Киева. Они также обсудили ситуацию на границе Украины и вопросы, связанные с российскими предложениями по “гарантиям безопасности”.

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что совместными усилиями стороны нормандского формата смогли возродить эту площадку для переговоров, хотя для его возобновления было проведено множество переговоров.

В конце января, 26 числа, в Париже прошла встреча советников глав стран-членов нормандского формата. Во время встречи они обсудили разногласия в трактовке Минских соглашений и пришли к согласию, что от них не может зависеть соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. Результатом встречи стало совместное коммюнике – первый документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

Советники договорились встретиться в Берлине. Ориентировочная дата встречи – 9 февраля.

Источники: Право на владу, Владимир Зеленский, Президент России

Фото: Владимир Зеленский