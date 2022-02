Зеленский обсудил с Макроном нормандский формат. Перед этим президент Франции говорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это второй телефонный разговор украинского и французского лидеров за неделю.

Об этом в эфире программы Право на власть сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что сейчас идет постоянное согласование позиций сторон, чтобы выступить с сильной позиции в переговорах с Россией.

На своей странице в Twitter о телефонном разговоре сообщил и сам президент Украины.

Он добавил, что стороны согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия.

Continued dialogue with @EmmanuelMacron on countering security challenges and stepping up the peace process within the Normandy format. Agreed on further joint steps to maintain Ukraine’s stability and enhance financial and economic cooperation. pic.twitter.com/IFSNccIQUm

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2022