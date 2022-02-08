Министр иностранных дел Украины (2014–2019 гг.) Павел Климкин считает, что Украине следует отказаться от предыдущих Минских договоренностей, потому что они юридически ни к чему не обязывают.

По его словам, с самого начала было понятно, что Минские договоренности в том виде невозможно было выполнить из-за того, что нет ни последовательности шагов, ни гарантий выполнения.

– С самого начала у России была одна логика, у нас совсем другая. Это было два совершенно разных восприятия. Путин “убил” Минские договоренности своим указом о массовой паспортизации (жителей ОРДЛО – Ред.). Это существенное изменение обстоятельств. Скоро тех паспортов будет миллион, и это значит, что на оккупированном Донбассе сейчас совсем другая ситуация, – сказал Павел Климкин.

По его мнению, Путин паспортизацией и социальными гарантиями создает ползучую аннексию и простор лояльности на оккупированном Донбассе.

Климкин считает, что Владимиру Зеленскому после прихода к власти нужно было заявить Путину, что Минские договоренности невозможно выполнить — от них стоит вообще отказаться и построить другую стратегию.

— Это должна быть часть договоренностей: между Вашингтоном и Москвой… Там должны быть переходные периоды: какие именно переходные периоды, кто будет их обеспечивать, кто должен следить за безопасностью, кто будет готовить оккупированные территории к выборам, — сказал Климкин.

Экс-министр иностранных дел еще тогда предлагал усилить украинскую границу, но Россия на это не соглашалась.

– А Путин на это тогда сказал, что вы (Украина – Ред.) в результате выборов выберите тех, кто вам нужен, а не кто нам, – Климкин напомнил слова Путина.

Что касается расширения участников переговорного процесса, то, по словам Павла Климкина, можно было бы присоединить Вашингтон, но Франция и Германия этого не хотят, потому что считают, что без США будет проще.

Бывший министр иностранных дел отмечает, что Украина должна четко обозначить свои позиции и заявить, что от них не будет отступать.

— Следует прекратить играть с идеей референдума. Это очень опасная идея – это может разорвать страну. Кроме того, референдум антиконституционный, — отмечает Павел Климкин.

Он отмечает, что сейчас на Донбассе очень лояльное к России население.

Украина свою позицию по оккупированному Донбассу должна согласовать с США, Францией и Германией и твердо ее придерживаться, считает Павел Климкин.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что совместными усилиями страны-участники нормандского формата смогли возродить эту площадку для переговоров.