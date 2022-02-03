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Удалось вдохнуть жизнь: канцлер ФРГ заявил, что нормандский формат получилось восстановить

Илья Нежигай редактор ленты
Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что совместными усилиями стороны нормандского формата смогли возродить эту площадку для переговоров.

Как заявил в интервью канцлер ФРГ, на его восстановление ушло множество переговоров.

— …Есть переговоры в рамках ОБСЕ и, конечно, нормандский формат, где Германия, Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из нынешней запутанной ситуации… Нам действительно удалось снова вдохнуть в него жизнь, – сказал глава немецкого правительства.

Он отметил, что ситуация на российско-украинской границе остается серьезной и это может стать причиной военных действий в Европе.

При этом канцлер добавил, что нарушение территориальной целостности Украины не будет приемлемым и будет иметь высокую цену для России. В то же время, он призвал к мирному развитию событий.

— Многие граждане этой страны (Украины, — Ред.) опасаются, что ситуация действительно может стать реальностью – война в Европе. Поэтому наша общая задача – сделать так, чтобы этого не произошло, – сказал Олаф Шольц.

26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран, входящих в нормандский формат. Они обсудили разногласия в трактовке Минских соглашений и пришли к согласию, что от них не может зависеть соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. Результатом встречи стало совместное коммюнике – первый документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

Советники договорились встретиться в Берлине через две недели, то есть ориентировочно 9 февраля.

2 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что встреча советников глав нормандского формата намечена на следующую неделю.

Источник: ZDF

Фото: Getty Images

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