Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что совместными усилиями стороны нормандского формата смогли возродить эту площадку для переговоров.

Как заявил в интервью канцлер ФРГ, на его восстановление ушло множество переговоров.

— …Есть переговоры в рамках ОБСЕ и, конечно, нормандский формат, где Германия, Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из нынешней запутанной ситуации… Нам действительно удалось снова вдохнуть в него жизнь, – сказал глава немецкого правительства.

Он отметил, что ситуация на российско-украинской границе остается серьезной и это может стать причиной военных действий в Европе.

При этом канцлер добавил, что нарушение территориальной целостности Украины не будет приемлемым и будет иметь высокую цену для России. В то же время, он призвал к мирному развитию событий.

— Многие граждане этой страны (Украины, — Ред.) опасаются, что ситуация действительно может стать реальностью – война в Европе. Поэтому наша общая задача – сделать так, чтобы этого не произошло, – сказал Олаф Шольц.

26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран, входящих в нормандский формат. Они обсудили разногласия в трактовке Минских соглашений и пришли к согласию, что от них не может зависеть соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. Результатом встречи стало совместное коммюнике – первый документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

Советники договорились встретиться в Берлине через две недели, то есть ориентировочно 9 февраля.

2 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что встреча советников глав нормандского формата намечена на следующую неделю.

Источник: ZDF