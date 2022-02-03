Украина готова перенести заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе из Минска в Стамбул.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя соответствующее предложение Турции стать новой переговорной площадкой.

По словам министра, когда он еще входил в состав ТКГ, эта тема обсуждалась.

– Президент Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет, с нами велись консультации, когда я был участником переговорной делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. Мы отвечали утвердительно: да, мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле, – подчеркнул Резников.

Он уточнил, что Украина готова проводить переговоры по Донбассу в Стамбуле, и в любом другом городе (например, в Женеве или Вене), где Россия не имеет влияния.

– Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также и в Женеве, и в Вене — в любом месте, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно от России, – объяснил Резников.

Министр напомнил, что для перенесения переговоров на новую площадку необходимо, чтобы на это согласилась другая сторона (т.е. РФ).

Следует отметить, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал Украине и РФ посредничество в разрешении вооруженного конфликта.

Такое заявление президент Турции сделал и сегодня, после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.