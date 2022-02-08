Міністр закордонних справ України (2014–2019 рр.) Павло Клімкін вважає, що Україні варто відмовитися від попередніх Мінських домовленостей, тому що вони юридично ні до чого не зобов’язують.

За його словами, із самого початку було зрозуміло, що Мінські домовленості в тому вигляді не можливо було виконати через те, що немає ні послідовності кроків, ні гарантій виконання.

– Із самого початку у Росії була одна логіка, у нас зовсім інша. Це було два абсолютно різних сприйняття. Путін “вбив” Мінські домовленості своїм указом про масову паспортизацію (жителів ОРДЛО – Ред.). Це суттєва зміна обставин. Скоро тих паспортів буде мільйон і це означає, що на окупованому Донбасі зараз зовсім інша ситуація, – сказав Павло Клімкін.

На його думку, Путін паспортизацією та соціальними гарантіями створює повзучу анексію і простір лояльності на окупованому Донбасі.

Клімкін вважає, що Володимиру Зеленському одразу після приходу до влади потрібно було заявити Путіну, що Мінські домовленості неможливо виконати – від них варто взагалі відмовитися і побудувати іншу стратегію.

– Це має бути частина домовленостей: між Вашингтоном і Москвою… Там мають бути перехідні періоди: які саме перехідні періоди, хто їх забезпечуватиме, хто має слідкувати за безпекою, хто буде готувати окуповані території до виборів, – сказав Клімкін.

Ексміністр закордонних справ ще тоді пропонував посилити український кордон, але Росія на це не погоджувалась.

– А Путін на це тоді сказав, що ви (Україна – Ред.) в результаті виборів оберете тих, хто вам потрібен, а не хто нам, – Клімкін нагадав слова Путіна.

Що стосується розширення учасників переговорного процесу, то, за словами Павла Клімкіна, можна було б приєднати Вашингтон, але Франція і Німеччина цього не хочуть, бо вважають, що без США буде простіше.

Колишній міністр закордонних справ наголошує, що Україна має чітко окреслити свої позиції і заявити, що від них не буде відступати.

– Варто припинити гратися з ідеєю референдуму. Це дуже небезпечна ідея – це може розірвати країну. Крім того, референдум є антиконституційним, – зазначає Павло Клімкін.

Він наголошує, що зараз на Донбасі дуже лояльне до Росії населення.

Україна свою позицію щодо окупованого Донбасу має погодити із США, Францією та Німеччиною і твердо її дотримуватися, вважає Павло Клімкін.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що спільними зусиллями країни-учасники нормандського формату змогли відродити цей майданчик для переговорів.