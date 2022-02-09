Депутата Київради викрили на отриманні 1,26 млн грн хабаря

На отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київської міськради (голову однієї з постійних комісій).

Разом із ним затримали ще п’ятьох людей. Це – помічник депутата Київради, директор комунального підприємства, два заступники директорів КП та наближена до депутата особа.

За даними слідства, депутат Київради разом із керівниками столичних комунальних підприємств налагодив схему одержання хабарів. Гроші брали за перемогу в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі (купав) та їхнє подальше безперешкодне використання. Йдеться про сім точок у різних районах столиці.

Вартість своїх послуг учасники корупційної схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік.

Саме під час передачі частини хабаря у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п’ятьох осіб викрили.

Наразі встановлюють інші обставини, зокрема й коло осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

За даними ЗМІ, йдеться про депутата Київради від Слуги народу Владислава Трубіцина. Він очолює постійну комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.