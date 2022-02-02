Требовал 30% от договоров с больницами: в НАБУ опубликовали видео с нардепом-взяточником

Следователи НАБУ обнародовали оперативные материалы по делу народного депутата Сергея Кузьминых, которого 28 января уличили на взятке в размере более полумиллиона гривен.

На видео собраны фрагменты разговоров нардепа, его доверенного лица и представителя компании, предшествовавших получению взятки.

Согласно материалам дела, осенью прошлого года представителю частной компании намекнули, что если та планирует поставлять медоборудование больницам в Житомирской области, предварительно этот вопрос следует согласовать с одним из народных депутатов Украины.

Отмечается, что Сергей Кузьминых пообещал компании свое содействие: оно фактически сводилось к гарантированию победы в тендерах по закупке оборудования за счет госбюджета.

В то же время такое содействие нардеп оценил в 30% сумм договоров, заключенных с больницей. Первым объектом такого “сотрудничества” стала житомирская больница №2 имени Павлусенко, куда было закуплено оборудование на 40 млн грн.

— Как установило следствие, нардеп планировал такую ​​схему исчисления суммы неправомерной выгоды применять и в отношении других договоров в будущем, в частности, на поставки МРТ (30% от 37,499 млн грн – 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн грн – 398,33 тыс. грн), — говорится в сообщении.

Публикацию компрометирующего видео в НАБУ объяснили общественным резонансом, что вызвало задержание Сергея Кузьминых. По информации следователей, он не был задержан из-за существующего депутатского иммунитета, однако с тех пор парламентарий игнорирует повестки и еще не являлся в органы следствия.

Сергей Кузьминых – народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа. Возглавляет подкомитет по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

2 февраля нардеп обратился с письмом к главе фракции Давиду Арахамии, в котором попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения. Заявление Сергея Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции.