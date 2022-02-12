Суд арестовал Трубицына на 60 суток с залогом в почти 15 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения депутату Киевсовета Владиславу Трубицыну. Его арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 14 млн 886 тыс. грн.

Об этом рассказала следственная судья в комментарии украинским СМИ. Он будет находиться под стражей 60 суток, то есть до 9 апреля 2022 года.

– Определить Трубицину залог в размере 6 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 14 млн 886 тыс. грн, – отметила она.

Если за депутата Киевсовета внесут залог, тогда его освободят из-под стражи. На него возложат ряд обязанностей. В частности, он должен находиться в Киеве, не уезжать из города без разрешения прокурора, детектива или суда.

Кроме того, он должен сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства или работы. Трубицын обязан воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свои документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Он обязан выполнять эти обязательства до 9 апреля 2022 года. Владислава Трубицына подозревают в получении большой взятки.

9 февраля правоохранители разоблачили депутата Киевсовета и еще пять человек на получении взятки в размере 1,26 млн грн при содействии в организации розничной торговли в Киеве.