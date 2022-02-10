Підписано підозри депутату Київради Трубіцину та ще п’яти особам – Ситник

Генпрокурор погодив підозру шести особам, яких 9 лютого викрили на отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві, зокрема й депутату Київради від Слуги народу Владиславу Трубіцину.

Про це повідомив на брифінгу директор НАБУ Артем Ситник.

– П’ятьох із них вчора затримали. Чотирьом із них, не спецб’єктам, вже вручено підозри, а спецсуб’єкту підозра вже погоджена. Тобто всім фігурантам, які причетні до корупційної схеми, підозри погоджено, – уточнив він.

За його словами, підозрюваним інкримінують одержання неправомірної вигоди – це ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

9 лютого детекриви НАБУ викрили на отриманні 1,26 млн грн хабаря депутата Київської міськради від Слуги народу Владислава Трубіцина, помічника депутата, директора комунального підприємства, двох заступників директорів КП та наближену до депутата особу.

На сьогодні відомо, що столичний депутат разом із керівниками комунальних підприємств налагодив схему одержання хабарів за сприяння в організації роздрібної торгівлі.

Усіх затримали на гарячому під час передачі частини хабаря.