Суд заарештував Трубіцина на 60 діб із заставою у майже 15 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Київради Владиславу Трубіцину. Його заарештували на 60 діб із можливістю внесення застави у 14 млн 886 тис. грн.

Про це розповіла слідча суддя у коментарі українським ЗМІ. Він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 9 квітня 2022 року.

– Визначити Трубіцину заставу в розмірі 6 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 14 млн 886 тис. грн, – зазначила вона.

Якщо за депутата Київради внесуть заставу, тоді його звільнять з-під варти. На нього покладуть низку обов’язків. Зокрема, він має перебувати у Києві, не виїжджати з міста без дозволу прокурора, детектива або суду.

Крім того, він має повідомляти прокурора, детектива чи суд про зміну свого місця проживання або роботи. Трубіцин зобов’язаний утримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Він має виконувати ці зобов’язання до 9 квітня 2022 року. Владислава Трубіцина підозрюють в отриманні великого хабаря.

9 лютого правоохоронці викрили депутата Київради та ще п’ятьох людей на одержанні хабаря в розмірі 1,26 млн грн за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.