Союзная решимость 2022 года — военные учения, которые устроили Москва и Минск на территории Беларуси, — переполошили весь мир. Белорусы проводят маневры совместно с российскими военными, вроде, и не впервые. Что же тогда так смущает соседние с Беларусью страны: Украину, США и вообще НАТО. Теперь обо всем по порядку.

В этот раз военную подготовку проводят на пяти полигонах — Домановском, Гожском, Обуз-Лесневском, Брестском и Осиповичском. Также задействованы почти все крупные военные аэродромы страны.

Почему важна география учений?

Во-первых, потому что два из пяти военных объектов расположены не на украинской границе, а на границе Беларуси с Польшей и Литвой. То есть Москва играет мышцами перед самым носом двух членов НАТО.

Неужели Путин и Лукашенко покушаются на самый мощный в мире военный союз? И да, и нет. По крайней мере, такого мнения придерживаются аналитики, с которыми поговорили Факты Недели.

— Я не сторонник слепого отбрасывания версий. Но когда речь идет о балансе сил на европейском континенте, то у России шансов нет, – отметил американский генерал в запасе Бен Ходжес.

Бывший военный отметил: если сложить все экономические показатели и военную силу всех тридцати членов союза и сравнить с Россией, то у Запада огромное преимущество.

— Но за последний год россияне складывали в кучу разные части своего плана, которые дают им разные возможности. И это не только ради максимального давления на Украину, но и на единство союзников по НАТО.

Что же это за пазлы, которые пытаются сложить россияне? С одной стороны, Путин хочет дать оплеуху Западу за отказ выполнять ультиматум, который Кремль выдвинул странам НАТО. В частности, речь идет об отказе в членстве Украине и Грузии, а также возвращении к рубежам 1997 года.

С другой стороны – в Кремле пытаются отвлечь внимание от истинной цели Москвы – полномасштабного военного нападения на Украину.

Но здесь важны детали. Чем таким Россия может напугать технологично более развитые западные страны? Конечно, ответ на поверхности – это ядерное оружие. Еще в 2019 году, во время спора с Дональдом Трампом, Путин хлопнул дверью и вышел из договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Не то чтобы в Москве и до этого его придерживались, но три года назад россияне заговорили об этом открыто.

Не смешите мои Искандеры

Но какова связь между ядерным оружием и совместными учениями россиян и белорусов? Дело в том, что американская частная компания Maxar Technologies обнародовала снимки, на которых видны скопления этих российских ракетных установок. Эти ракеты способны нести ядерные заряды.

По официальным данным, дальность полета ракеты Искандер — до 500 км, что в принципе соответствует ограничениям уже недействующего договора о ядерном оружии с США. Но военные эксперты неоднократно заявляли, что Москва умышленно занижает тактико-технические характеристики этих ракет, и они могут поражать цели на расстоянии до 700 км.

Это сильно меняет положение вещей. О стягивании Искандеров в Беларусь сообщают и расследователи российского независимого проекта Conflict Intelligence Team (CIT).

В комментарии Фактам Недели эксперт CIT Кирилл Михайлов рассказал, что пока не видит попыток России развязать масштабную ядерную войну на континенте. Мол, Искандеры в Беларусь привезли с другой целью.

— Все, что сейчас находится на территории Беларуси, это фактор сдерживания самого НАТО. Российские штабисты рассматривают возможность определенного натовского контрудара в случае полномасштабного наступления на Украину, — сказал Михайлов.

А вот белорусский военно-политический обозреватель Ягор Лебядок считает, что Искандеры прислали в Беларусь не только для того, чтобы не дать НАТО вступиться за Украину.

Во-первых, ракетные установки засветились на спутниковых снимках, а скрыть ядерные боеприпасы не так просто – для этого нужна и специальная инфраструктура, и охрана, и дополнительные деньги.

Зачем Кремлю такая головная боль? А вот что должно вызвать настоящую обеспокоенность – системы противовоздушной обороны С-400 в тандеме с бомбардировщиками ТУ-22М3.

Кстати, они уже на белорусских военных аэродромах. Россияне их перебросили с Дальнего Востока, чтобы “они могли залететь на нужную глубину, нанести ракетные удары и улететь”, говорит Лебядок. А в это время С-400 расчистят для них небо.

Байрактары против Искандеров?

Российские системы ПВО также имеют иную цель. Дело в том, что ударные дроны турецкого производства Байрактар способны легко уничтожить батарею Искандеров, которых в Беларуси пока насчитали 12 штук. В арсенале Украины Байракторов достаточно, чтобы нанести удар, но именно С-400, по замыслу россиян, как раз и должны усмирить украинские беспилотники.

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белжсков сказал, что Искандеры могут дать эффект, но они работают только в комплексе как элемент глубокого боя или военной операции. В этом серьезные отличия этих учений, которыми нельзя пренебрегать, если сравнивать с учениями Запад-21 (проводились осенью прошлого года).

Тайна за семью замками

Традиционно такие учения, как Союзная Решимость, готовятся длительное время, поэтому о них известно заранее. Даже Запад-21 анонсировали почти за год до начала. О Решимости Путина и Лукашенко на границе с тремя независимыми государствами стало известно чуть ли не через месяц – все держат в секрете.

Даже количество российского контингента никто не называет, также скрывают и количество белорусских военных на этих учениях. Бывший начальник Генерального Штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Армии Украины Виктор Муженко сказал, что есть информация о стягивании от 5 до 8 тысяч.



— И процесс накопления продолжается, под конец количество россиян может достигать около 20-30 тысяч.

В НАТО уже насчитали около 30 тыс. российских военнослужащих на территории союзной Беларуси. Такие же цифры называют и независимые военно-политические обозреватели.

Чтобы продемонстрировать прозрачность, обычно на военные учения приглашают иностранных наблюдателей. О таких правилах давно договорились все страны на континенте, включая Россию и Беларусь.

Начальник Генерального штаба ВС Беларуси Виктор Гулевич провел брифинг для военных атташе западных стран. Во время этого мероприятия он попытался убедить зарубежных военных дипломатов, что Беларусь и Россия проводят исключительно оборонные учения “на фоне агрессивных провокаций некоторых стран”.

Относительно численности участников учений — ограничился лишь формулировкой: не превышает порога информирования, предусмотренного Минским документом от 2011 года и двусторонними договоренностями с Республикой Польша и Украиной. Гулевич пытается убедить всех: ничего особенного не происходит, все страны тренируют своих солдат защищать свои границы.

Ничего особенного, кроме того, что Союзная Решимость 2022 проходит под пристальным контролем российского военного руководства. В Беларусь приехали министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов. О чем это может свидетельствовать?

— Это фактически стратегические учения России, по меньшей мере — по переброске войск. На всех стратегических учениях Российской Федерации всегда присутствует высшее руководство – то ли Шойгу, то ли Герасимов, — ответил на наш вопрос белорусский эксперт Ягор Лебядок.

Относительно цели Решимости — ее озвучивает в присущей ему манере сам Александр Лукашенко:

— Если какие-то обезумевшие нацики в Украине не устроят провокацию, мы воевать не будем. Но людям нужно говорить, кто мы, чтобы они понимали, что в любой момент…

О любом моменте в один голос говорят военные разведки мира. И пока в белорусском небе рассекают российские истребители, а ракеты и танки пребывают в полной боевой готовности, из Киева массово эвакуируются дипломаты, а МИД разных стран призывают своих граждан поскорее покинуть Украину.

Закончиться учения должны 20 февраля вместе с Олимпиадой в Пекине. Проводя параллели с 2014 годом, когда Путин напал на Украину сразу после Игр в Сочи, многие называют именно эту дату для начала большой войны в Европе.

После завершения Союзной Решимости 2022 россияне обещают вывести большее количество войск из территорий Беларуси. Для Запада это стало бы сигналом о начале деэскалации. Но пока в это никто не верит. Ведь в прошлом году в Кремле уже заявляли, что отвели войска от Украины. Но сейчас устроили игру мышцами с еще большим размахом.

— В конце концов, сегодня ни со стороны Украины, ни со стороны НАТО нет серьезных группировок, которые оправдывали бы проведение таких учений, особенно после того, как прошлой осенью страны-союзницы уже отработали многие элементы, — убежден военный эксперт Николай Белесков.

Какие действительно планы у Путина в голове – угадать не берется никто. Но такая военная дружба с Беларусью на фоне дипломатических ультиматумов Западу и угроз Украине точно не свидетельствует о желании Кремля о чем-то договориться мирно.

Фото: Офис президента, Depositphotos, Минобороны РФ