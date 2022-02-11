Помимо угрозы масштабного вторжения российских войск в Украину, существует риск свержения правительства в Киеве. Россия продолжает наращивать армию возле границ нашего государства.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции на военной базе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Генсек Североатлантического альянса убежден, что Россия может спровоцировать новый вооруженный конфликт в Европе, потому что войска РФ до сих пор находятся возле границ Украины.

— Существует риск полномасштабного вторжения и других видов агрессивных действий, включая попытки свержения правительства в Киеве, гибридные кибератаки и другие типы российской агрессии. Мы знаем, что военное наращивание продолжается, – заявил он.

Столтенберг отметил, что НАТО продолжает налаживать контакты с Россией для избежания эскалации конфликта и соблюдения мирного диалога.

– Число российских войск увеличивается, а время для предупреждения уменьшается. Мы не имеем никакой уверенности и продолжаем налаживать контакты с Россией, чтобы призвать к деэскалации и добросовестному вовлечению в политический диалог с НАТО, — подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО обратил внимание на угрозы России, поэтому Альянс готов ответить в случае применения силы против Украины.

– Многие офицеры российской разведки действуют внутри Украины. Мы знаем об опыте применения Россией силы против Украины раньше. Сочетание военного наращивания, угрожающей риторики и опыт применения силы против соседей является причиной того, чтобы быть готовыми ответить в случае повторного применения силы против Украины, — убежден Столтенберг.

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Источник: НАТО