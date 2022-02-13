В оккупированном Крыму сейчас находится 32 тыс. российских военных — Минобороны

На территории временно оккупированного Крыма находится 32 тыс. российских военнослужащих, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она рассказала не всю информацию, которую имеет украинская разведка. По ее словам, обнародованными данными может воспользоваться враг, чтобы откорректировать свои действия.

— С 2014 года до начало 2022 года Россия значительно усилила военное присутствие как на самом полуострове, так и в акватории Черного моря, — подчеркнула она.

В оккупированном Крымском полуострове на постоянной основе создали межвидовую группировку войск Вооруженных сил России. РФ продолжает накапливать армию возле границ Украины.

— По состоянию на сегодняшний день, зафиксировали более 100 тыс. личного состава, если говорить о наземном компоненте. Если сравнивать с весной 2021 года, тогда фиксировали 126 тыс. военных. Сегодня ориентировочно так же, — отметила Маляр.

Замминистра обороны Украины добавила, что разведка не фиксирует создание ударных групп, однако угроза масштабного вторжения России все еще остается.

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Источник: Суспільне Крим

Фото: Анна Маляр