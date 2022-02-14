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Факты / Украина / Политика

Шольц прибыл в Мариинский дворец на переговоры с Зеленским

Валентина Летяк редактор ленты
Шольц і Зеленський

Кортеж канцлера Германии Олафа Шольца прибыл к Мариинскому дворцу, где состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства встретил канцлера у входа, они пожали друг другу руки и сделали протокольные фото.

После завершения встречи состоятся украино-германские переговоры под председательством Владимира Зеленского и Олафа Шольца.

Президент Украины и федеральный канцлер Германии также проведут встречу с представителями СМИ.

Перед вылетом в Киев канцлер Германии Олаф Шольц написал в Twitter, что ожидает признаков деэскалации со стороны Москвы, и заверил, что дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России.

– В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине, – сказал он.

Шольц сообщил, что завтра посетит Москву.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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