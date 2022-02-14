Шольц прибув до Маріїнського палацу на переговори з Зеленським

Кортеж канцлера Німеччини Олафа Шольца прибув до Маріїнського палацу, де відбудуться переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Глава держави зустрів канцлера біла входу, вони потисли один одному руки та зробили протокольні фото.

Після завершення зустрічі відбудуться українсько-німецькі переговори під головуванням Володимира Зеленського та Олафа Шольца.

Президент України та федеральний канцлер Німеччини також проведуть зустріч із представниками засобів масової інформації.

Перед вильотом до Києва канцлер Німеччини Олаф Шольц написав у Twitter, що очікує на ознаки деескалації з боку Москви, і запевнив, що подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії.

– У Києві для мене важливо висловити нашу незмінну солідарність та підтримку Україні, – сказав він.

Шольц повідомив, що завтра відвідає Москву.