Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

Президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання. У цей день піднімуть державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України.

Про це йдеться в указі №53/2022 від 14 лютого 2022 року на сайті Офісу президента. Згідно з документом, 16 лютого о 10.00 виконають державний гімн України.

– Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність, – наголосив він.

Президент закликав закордонні дипломатичні установи провести іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

– Ми прагнемо миру та хочемо розв’язувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому.

Крім того, Кабмін має розробити заходи для створення єдиної інформаційної платформи UАразом, щоб забезпечити щоденне інформування українців про реальну ситуацію щодо безпеки та можливих загроз.

Глава держави постановив Кабінету міністрів за один день затвердити план заходів щодо забезпечення з 1 березня підвищення грошового забезпечення військових Збройних сил України на 30%. Кабмін має довести до 20% підвищення зарплатні прикордонників та нацгвардійців.