В Киеве состоялась встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского. Стороны обсудили безопасность Украины, встречу Нормандской четверки, угрозу масштабного вторжения России, членство в НАТО и другие вопросы.

Безопасность Украины

Президент подчеркнул, что создание условий для безопасности в Европе невозможно без Украины. По его мнению, эскалация на границах нашего государства – угроза для всего мира.

– Безопасность Украины – это безопасность Европы, – лаконично заметил Зеленский.

Во время встречи Олаф Шольц заявил, что если Россия объявит о новой войне — Германия знает, что делать. На возможную эскалацию России следует ожидать адекватного ответа.

Нормандская встреча

Зеленский выразил надежду, что в скором времени состоится встреча лидеров Нормандской четверки. Украина ожидает достижения договоренностей о проведении саммита лидеров Германии, Франции и России в ближайшее время.

– Мы обсудили последние шаги в рамках мирного урегулирования. Ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры и договориться о саммите лидеров Нормандского формата, – заявил президент на пресс-конференции по итогам встречи с Шольцом.

Возможно повторное вторжение РФ

Угроза масштабного повторного вторжения России остается. В этом не сомневаются как президент Украины, так и канцлер Германии. Однако лидеры уже знают, что делать в случае нападения войск.

– Мы призываем Россию воспользоваться предложениями к диалогу. В случае военной эскалации мы готовы на далекоидущие и эффективные санкции, — выразил четкую позицию Шольц.

Германия согласовала санкции с союзниками и партнерами как ответ на угрозу миру. Если Россия снова нарушит суверенитет и территориальную целостность Украины, лидеры стран не будут сидеть без дела.

Членство Украины в НАТО

Украина стремится стать полноценным членом НАТО, и делает все на пути к своей цели. Однако Шольц считает, что вопрос членства Украины в Альянсе пока неактуален.

— Что касается членства в Альянсе — сейчас неактуально. Несколько странно, что РФ сделала предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня, — констатировал он.

Однако президент Украины отметил, что нет сигнала о том, что членство в НАТО неактуально.

Суверенитет Украины – не предмет для переговоров

Федеральный канцлер Германии убежден, что суверенитет и территориальная целостность Украины – это не предмет для переговоров. Шольц выразил четкую позицию, что дальнейшая военная агрессия может иметь масштабные политические и экономические последствия для России.

– Это я отмечу и завтра в Москве, – заявил Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским.

Кроме того, Олаф Шольц объявил о кредите для Украины в размере €150 млн. По его словам, это будет быстрая выплата.

Президент Владимир Зеленский предложил Германии стать гарантом транзита газа через Украину. По его мнению, следует начать стратегический диалог в энергетической сфере.