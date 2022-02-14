Риск полномасштабного наступления российских войск на Украину существует уже восемь лет – с момента начала агрессии России против нашего государства.

Об этом заявил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

– Риск всегда был. Он есть уже в течение восьми лет. Риск именно широкомасштабного вторжения. И, конечно, все эти риски мы оцениваем и вместе с нашими партнерами отслеживаем, — подчеркнул Залужный.

По его словам, ситуация вблизи государственной границы учитывается в деятельности Вооруженных сил Украины. Так, армия приступила к комплексу военных учений Метель-2022 по всей территории страны.

На сегодняшний день завершилась командно-штабная фаза учений, в результате которой удалось создать резервную систему управления, группировки на возможных направлениях действий.

– Буквально послезавтра мы приступим к комплексу уже практических учений на полигонах, где отработаем оборонную тематику, — уточнил Залужный.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня заверил, что пока нет признаков того, что Россия совершит полномасштабное наступление на Украину уже в ближайшие дни. В то же время Данилов подчеркнул, что опасными в этой ситуации являются панические настроения, поскольку этим может воспользоваться Россия.