Україні у співпраці з міжнародними партнерами вдалося стримати Росію від подальшого загострення ситуації в сфері безпеки.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що українська дипломатія посилено працює над тим, щоб Україна пройшла період підвищеного тиску з боку РФ та захистила свої національні інтереси.

– Нам дійсно вдалося разом із партнерами стримати Росію від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого, і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати, – наголосив Кулеба.

Міністр уточнив, що цього тижня Україна разом із партнерами продовжує втілювати стратегію стримування Росії. Йдеться про комплексний пакет стримування, запропонований Києвом у листопаді минулого року.

– Це активна дипломатія, яка включає в себе безперервне перебування в Україні високих іноземних гостей, жорсткі санкції проти Росії, посилену військово-технічну співпрацю з Україною, а також зміцнення економічної та фінансової стабільності нашої держави, – пояснив очільник МЗС.

Кулеба додав, що ситуація в сфері безпеки загалом ще залишається напруженою, проте “повністю контрольованою”.

– Україна зараз у сильній позиції і готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій, – запевнив міністр.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що станом на зараз немає ознак того, що Росія в найближчі дні здійснить повномасштабний наступ на Україну.

А головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагадав, що ризик повномасштабного наступу військ РФ на Україну існує вже вісім років.