На сегодняшний день нет признаков того, что Россия совершит полномасштабное наступление на Украину уже в ближайшие дни.

Об этом заявил в комментарии журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов после закрытого совещания с участием народных депутатов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны заверил, что украинские власти полностью осознают, что сегодня происходит на территории Украины, а также существующие риски.

– Но ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы сегодня не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить то ли 16-го, то ли 17-го числа. Мы этого не видим. Есть ли угрозы со стороны РФ? Они для нас есть постоянно до тех пор, пока они покушаются на наши территории, — подчеркнул Данилов.

Он заверил, что украинская армия и сектор безопасности и обороны готовы к любым вызовам. При этом Данилов добавил, что опасными в нынешней ситуации являются панические настроения, поскольку этим может воспользоваться Россия.

– По всем данным разведки, которые мы имеем сегодня, – как нашей разведки, так и стран-партнеров, внутренняя дестабилизация на территории нашей страны – это для них (России, — Ред.) ситуация номер один. Без внутренней дестабилизации сделать какие-либо неприятности для нашей страны они не могут. Это невозможно, – отметил секретарь СНБО.

В то же время, секретарь СНБО не исключил возможности провокаций со стороны РФ.

– Я говорю о полномасштабном наступлении. Еще раз подчеркиваю, мы его сегодня не видим. Могут ли быть какие-то беспорядки со стороны РФ? Да, могут. Мы к этому готовы, мы понимаем, – сообщил Данилов.

Как известно, в западных СМИ в последнее время начала распространяться информация, что полномасштабное наступление российских войск на Украину может начаться уже в ближайшие дни.

На этом фоне некоторые страны, например, США, решили эвакуировать часть своих дипломатов из Украины. Другие государства, такие как Канада и Австралия, временно переносят деятельность своих посольств из Киева во Львов.