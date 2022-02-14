Украина готовит достойный ответ на все возможные агрессивные действия России. Отпор агрессору сможет дать украинская армия, которая сейчас в разы сильнее, чем восемь лет тому назад.

Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского к народу Украины.

– Великий народ великой страны! Обращаюсь к вам в этот важный, напряженный момент. Перед нашим государством предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, требующие от меня и каждого из нас ответственности, уверенности и конкретных действий. Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не впервые, — так глава государства начал свое обращение.

Владимир Зеленский напомнил, что против Украины сейчас системно ведется война на всех фронтах:

• военном (поскольку Россия наращивает свои войска на границе);

• дипломатическом (когда наше государство пытаются лишить права определять внешнеполитический курс);

• энергетическом (из-за ограничения поставок газа, электроэнергии и угля);

• информационном (когда среди украинцев и инвесторов стремятся посеять панику).

В связи с этим президент заверил, что Украина готова ко всем вызовам и просчитывает разные сценарии.

– Наше государство сегодня сильно, как никогда… Сегодня мы четко понимаем все стоящие перед нами вызовы, и что с ними делать. Мы уверены в себе, но не самоуверенны. Мы понимаем все риски ежедневно, постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии. Готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия, – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что в Киеве ясно понимают, где рядом с украинскими границами находится российская армия, ее численность, локации, оснащение и планы.

– Нам есть что противопоставить. У нас прекрасная армия. Наши парни, девушки имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет тому назад, — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что украинцы уверены в своих Вооруженных силах, но и военные “должны ощущать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство”.

Президент напомнил, что свой вклад в противодействие агрессии РФ вносит и украинская дипломатия. По словам Зеленского, Украине удалось добиться дипломатической поддержки со стороны “практически всех лидеров цивилизованного мира”.

– Сегодня все признают, что от Украины, от нашей армии зависит безопасность Европы и всего континента, – заявил президент.

Затронул Владимир Зеленский и вопрос деоккупации Донбасса и Крыма. Он отметил, что эти украинские территории вернутся исключительно дипломатическим путем.

– И Донбасс, и Крым вернутся в Украину исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим, – рассказал глава государства.

Упомянул президент и о ситуации в экономике Украины. По его словам, в нашем государстве сформированы достаточные резервы, чтобы отразить атаки на курс гривны и финансовую систему.

– Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ я уже подписал. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы, и готовы за нее бороться… Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться, — подытожил Зеленский.

Как известно, президент Украины объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. В этот день будут подняты государственные флаги на домах и зданиях во всех населенных пунктах Украины. Кроме того, 16 февраля в 10.00 исполнят государственный гимн Украины.