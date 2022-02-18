Полномасштабная военная операция со стороны России не наблюдается. Однако посредством провокаций РФ намерена заставить Украину отстреливаться.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве по ситуации на Донбассе. Он убежден, что Россия хочет спровоцировать наших военных, чтобы обвинить Украину в эскалации.

Данилов заявил, что Украина не планирует наступательные операции с целью стабилизации ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что все провокации в ОРДЛО не имеют отношения к Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за обострения на Донбассе направил делегацию к линии разграничения. Туда поедут секретарь СНБО, народные депутаты и некоторые министры.

Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 100 раз за два дня. Оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и местные населенные пункты.

Фото: СНБО