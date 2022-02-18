Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Данилов: Мы не видим полномасштабного вторжения, а точечные провокации на Донбассе

Юля Захарченко редактор ленты
Олексій Данілов

Полномасштабная военная операция со стороны России не наблюдается. Однако посредством провокаций РФ намерена заставить Украину отстреливаться.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве по ситуации на Донбассе. Он убежден, что Россия хочет спровоцировать наших военных, чтобы обвинить Украину в эскалации.

Данилов заявил, что Украина не планирует наступательные операции с целью стабилизации ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что все провокации в ОРДЛО не имеют отношения к Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за обострения на Донбассе направил делегацию к линии разграничения. Туда поедут секретарь СНБО, народные депутаты и некоторые министры.

Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 100 раз за два дня. Оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и местные населенные пункты.

Читайте
Оккупанты могут подрывать автобусы, на которых везут людей в Ростовскую область – Данилов

Фото: СНБО

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка