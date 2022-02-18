Повномасштабної військової операції з боку Росії не спостерігається. Однак за допомогою провокацій РФ має намір змусити Україну відстрілюватися.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу у Києві щодо ситуації на Донбасі. Він переконаний, що Росія хоче спровокувати наших військових, щоб потім звинуватити Україну в ескалації.

Данілов заявив, що Україна не планує наступальних операцій з метою стабілізації ситуації на Донбасі. Він наголосив, що всі провокації в ОРДЛО не мають відношення до України.

Президент України Володимир Зеленський через загострення на Донбасі направив делегацію до лінії розмежування. Туди поїдуть секретар РНБО, народні депутати та деякі міністри.

Бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню понад 100 разів за два дні. Окупанти обстріляли позиції Збройних сил України та місцеві населені пункти.

Фото: РНБО