Сотрудники консульства РФ в Одессе сжигают документы – нардеп

Сотрудники консульства Российской Федерации в Одессе сжигают документы перед своим переводом из Украины.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
Он также опубликовал видео, на котором можно увидеть людей, сжигающих какие-то бумаги.
Официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, министерство иностранных дел России сообщило, что эвакуирует своих дипломатов из Украины.
Там аргументировали это необходимостью “защитить жизнь и безопасность” сотрудников посольства.
Точные сроки в МИД РФ не назвали, но заявили, что вывезут дипломатов “в ближайшее время”.