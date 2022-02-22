Сотрудники консульства РФ в Одессе сжигают документы – нардеп

Сотрудники консульства Российской Федерации в Одессе сжигают документы перед своим переводом из Украины.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Он также опубликовал видео, на котором можно увидеть людей, сжигающих какие-то бумаги.

Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, министерство иностранных дел России сообщило, что эвакуирует своих дипломатов из Украины.

Там аргументировали это необходимостью “защитить жизнь и безопасность” сотрудников посольства.

Точные сроки в МИД РФ не назвали, но заявили, что вывезут дипломатов “в ближайшее время”.