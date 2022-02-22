Співробітники консульства РФ в Одесі спалюють документи – нардеп

Співробітники консульства Російської Федерації в Одесі спалюють документи перед своїм переведенням з України.

Про це повідомив депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

Він також опублікував відео, на якому можна побачити людей, які спалюють якісь папери.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, 22 лютого міністерство закордонних справ Росії повідомило, що евакуює своїх дипломатів із України.

Там аргументували це необхідністю “захистити життя та безпеку” співробітників посольства.

Точних термінів у МЗС РФ не назвали, але заявили, що вивезуть дипломатів “найближчим часом”.