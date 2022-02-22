Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Співробітники консульства РФ в Одесі спалюють документи – нардеп

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Співробітники консульства РФ в Одесі спалюють документи – нардеп

Співробітники консульства Російської Федерації в Одесі спалюють документи перед своїм переведенням з України.

Про це повідомив депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

Він також опублікував відео, на якому можна побачити людей, які спалюють якісь папери.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, 22 лютого міністерство закордонних справ Росії повідомило, що евакуює своїх дипломатів із України.

Там аргументували це необхідністю “захистити життя та безпеку” співробітників посольства.

Точних термінів у МЗС РФ не назвали, але заявили, що вивезуть дипломатів “найближчим часом”.

Читайте
Росія евакуює своїх дипломатів з України – МЗС РФ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка