Как заявили в МИД РФ, такое решение было принято для защиты жизни дипломатов и их безопасности.
— Было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время, — говорится в заявлении министерства иностранных дел России.
Речь идет о дипломатах из посольства РФ в Киеве, а также генеральных консульствах России из Одессы, Львова и Харькова.
Во внешнеполитическом ведомстве России добавили, что, по их мнению, против российских дипломатов совершались акты агрессии, а также был причинен ущерб Русскому центру науки и культуры в столице Украины.
Напомним, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин признал “независимость” так называемых ЛНР и ДНР.
Уже в течение 22 февраля нижняя палата парламента России поддержала ратификацию договоров о “дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с боевиками из “ЛДНР”.
Президент Путин также заявил, что Россия признает территорию террористических образований в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание “ЛНР” и “ДНР” со стороны России означает односторонний выход Москвы из Минских договоренностей.
Источник: МИД России