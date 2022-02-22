Российская Федерация эвакуирует своих дипломатов и сотрудников посольств из Украины.

Как заявили в МИД РФ, такое решение было принято для защиты жизни дипломатов и их безопасности.

— Было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время, — говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

Речь идет о дипломатах из посольства РФ в Киеве, а также генеральных консульствах России из Одессы, Львова и Харькова.

Во внешнеполитическом ведомстве России добавили, что, по их мнению, против российских дипломатов совершались акты агрессии, а также был причинен ущерб Русскому центру науки и культуры в столице Украины.

Напомним, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин признал “независимость” так называемых ЛНР и ДНР.

Уже в течение 22 февраля нижняя палата парламента России поддержала ратификацию договоров о “дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с боевиками из “ЛДНР”.

Президент Путин также заявил, что Россия признает территорию террористических образований в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание “ЛНР” и “ДНР” со стороны России означает односторонний выход Москвы из Минских договоренностей.

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Источник: МИД России