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Факты / Украина / Политика

Свобода слова на ICTV: 22 февраля выйдет спецвыпуск программы

Валентина Летяк редактор ленты
Свобода слова на ICTV

22 февраля в 21.30 выйдет специальный выпуск программы Свобода слова на ICTV. Ведущий Вадим Карпяк обещает интересных гостей в студии, с которыми обсудит последние новости и спрогнозирует сценарии развертывания событий.

– Наша профессиональная обязанность: полноценно и взвешенно информировать граждан обо всем, что сейчас происходит. Вакуум информации порождает панику, стресс и неуправляемость. Если же граждане страны знают – кто, что, когда должен делать для нашей победы, это уже половина успеха. Поэтому мы в Свободе слова на ICTV просто делаем свою работу, – отметил он.

Сегодня гости ток-шоу расскажут о самых важных событиях в совместном марафоне с информационными службами Вікон и Фактов.

Информацию из первых уст можно будет услышать от представителей власти, непосредственно принимающих решение.

Трансляцию Свободы слова смотрите на официальных страницах программы в Facebook или YouTube.

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