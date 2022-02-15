Будет ли военное положение и усиленный режим работы полиции: главные темы Свободы слова на ICTV

На сегодняшний день нет оснований для введения военного положения в Украине на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения. Такие мнения прозвучали в студии программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Участники дискуссии отмечали, что ударные российские группы пока не созданы, хотя Кремль и продолжает держать у наших границ 120-тысячную группировку войск.

В то же время, украинские Вооруженные силы в последнее время не фиксируют их “кардинального увеличения”. Об этом в эфире программы Свобода слова рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он добавил, что часть группировки России – в постоянном движении между временно оккупированным Крымом и Беларусью.

– Около 85-87 батальонно-тактических групп. Еще 20 батальонно-тактических групп наблюдаем, которые находятся постоянно в движении. Отслеживаем определенное количество техники, которая находится постоянно в движении, останавливается, выполняет задание, а затем перемещается в другие места, – рассказал Залужный.

Министр обороны Алексей Резников, в свою очередь, заверил, что у границ Украины пока не зафиксированы ударные группировки россиян. Также глава оборонного ведомства убежден, что враг не сможет приблизиться к Киеву и будет уничтожен на подступах к столице Украины.

– Это 82,5 кв. км площади Киева, если я не ошибаюсь. Посредине есть Днепр, наш огромный правый/левый берег. Поэтому когда кто-то говорит, что Киев будет захвачен или упадет через несколько суток, это огромная ошибка. Поэтому я предлагаю такой апокалиптический сценарий даже не рассматривать. Это чепуха, — подчеркнул Резников.

На фоне угрозы нового российского вторжения по всей Украине проходят военные учения Метель-2022. Их цель – согласование обороны страны. Учения проходят по стандартам и процедурам, принятым в государствах НАТО.

– Мы завершили командно-штабную фазу, в результате которой нам удалось создать резервную систему управления, создать группировку на возможных направлениях действий. На сегодняшний день я проверяю их готовность к практическим действиям, – проинформировал Валерий Залужный.

В то же время, Национальная полиция Украины с сегодняшнего дня начинает работать в усиленном режиме, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Правоохранители увеличивают количество патрулей на улицах украинских городов.

Нацполиция развертывает дополнительные ситуационные центры для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране. Объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления берутся под усиленную охрану.

– Если, например, вводится военное положение, все силы безопасности и обороны поступают в распоряжение главнокомандующего, который определяет их место в обороне государства. Относительно конкретных пунктов, они уже определены и расположены, — отметил Монастырский.

Между тем, министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что для введения военного положения в Украине пока оснований нет.

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