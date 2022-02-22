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Факти / Україна / Політика

Свобода слова на ICTV: 22 лютого вийде спецвипуск програми

Валентина Летяк редакторка стрічки
Свобода слова на ICTV

22 лютого о 21.30 вийде спеціальний випуск програми Свобода слова на ICTV. Ведучий Вадим Карп’як обіцяє цікавих гостей у студії, з якими обговорить останні новини та спрогнозує можливі сценарії розгортання подій.

– Наш професійний обов’язок: повноцінно і зважено інформувати громадян про все, що зараз відбувається. Вакуум інформації породжує паніку, стрес і некерованість. Якщо ж громадяни країни знають ‒ хто, що, коли повинен робити для нашої перемоги, то це вже половина успіху. Тому ми у Свободі слова на ICTV просто робимо свою роботу, – наголосив він.

Сьогодні гості ток-шоу розкажуть про найважливіші події у спільному марафоні з інформаційними службами Вікон та Фактів.

Інформацію з перших вуст можна буде почути від представників влади, які безпосередньо ухвалюють рішення.

Трансляцію Свободи слова дивіться на офіційних сторінках програми у Facebook чи YouTube.

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