Рейтинг доверия украинцев к политикам – пятерка лидеров

Наибольшее доверие у украинцев, опрошенных Социологической группой Рейтинг 11-18 февраля, к действующему президенту Владимиру Зеленскому – 41%, в то же время не доверяют ему 57% респондентов.
На втором месте – лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман. Ему доверяют 35% опрошенных украинцев, а не доверяют – 55%.
Тройку лидеров замыкает мэр Киева Виталий Кличко с доверием 34% респондентов. Ему не доверяют 57%.
На четвертом – лидер Разумной политики Дмитрий Разумков (доверяют – 32%, не доверяют – 38% и еще 25% не знают его).
Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко занимает пятое место в рейтинге доверия с поддержкой 28% опрошенных, не доверяют политику 70%.
Попали в этот список также:
- Юлия Тимошенко (доверяют – 26%, не доверяют – 72%).
- Арсений Яценюк (доверяют – 24%, не доверяют – 72%);
- Игорю Смешко (доверяют – 24%, не доверяют – 34%, не знают его – 37%);
- Юрию Бойко (доверяют – 22%, не доверяют – 62%);
- Арсен Аваков (доверяют – 22%, не доверяют – 66%);
- Олег Ляшко (доверяют – 18%, не доверяют – 76%).
Социологическая группа Рейтинг 11-18 февраля 2022 года опросила 4 800 украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 1,4.
Два месяца назад лидером опроса Рейтинга относительно того, за кого готовы голосовать украинцы, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за действующего главу государства Владимира Зеленского готовы были голосовать 24,2% определившихся с выбором респондентов.
На втором месте тогда был лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко с поддержкой 13,7%, и далее — лидер Батькивщины Юлия Тимошенко (9,6%).