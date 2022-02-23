Рейтинг доверия украинцев к политикам – пятерка лидеров

Наибольшее доверие у украинцев, опрошенных Социологической группой Рейтинг 11-18 февраля, к действующему президенту Владимиру Зеленскому – 41%, в то же время не доверяют ему 57% респондентов.

На втором месте – лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман. Ему доверяют 35% опрошенных украинцев, а не доверяют – 55%.

Тройку лидеров замыкает мэр Киева Виталий Кличко с доверием 34% респондентов. Ему не доверяют 57%.

На четвертом – лидер Разумной политики Дмитрий Разумков (доверяют – 32%, не доверяют – 38% и еще 25% не знают его).

Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко занимает пятое место в рейтинге доверия с поддержкой 28% опрошенных, не доверяют политику 70%.

Попали в этот список также:

Юлия Тимошенко (доверяют – 26%, не доверяют – 72%).

Арсений Яценюк (доверяют – 24%, не доверяют – 72%);

Игорю Смешко (доверяют – 24%, не доверяют – 34%, не знают его – 37%);

Юрию Бойко (доверяют – 22%, не доверяют – 62%);

Арсен Аваков (доверяют – 22%, не доверяют – 66%);

Олег Ляшко (доверяют – 18%, не доверяют – 76%).

Социологическая группа Рейтинг 11-18 февраля 2022 года опросила 4 800 украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 1,4.

Два месяца назад лидером опроса Рейтинга относительно того, за кого готовы голосовать украинцы, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за действующего главу государства Владимира Зеленского готовы были голосовать 24,2% определившихся с выбором респондентов.

На втором месте тогда был лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко с поддержкой 13,7%, и далее — лидер Батькивщины Юлия Тимошенко (9,6%).