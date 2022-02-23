Рейтинг довіри українців до політиків – п’ятірка лідерів

Найбільша довіра в українців, опитаних Соціологічною групою Рейтинг 11-18 лютого, до чинного президента Володимира Зеленського – 41%, водночас не довіряють йому 57% респондентів.

На другому місці – лідер партії Українська стратегія Володимир Гройсман. Йому довіряють 35% опитаних українців, а не довіряють – 55%.

Трійку лідерів закриває мер Києва Віталій Кличко з довірою 34% респондентів. Йому не довіряють 57%.

На четвертому – лідер Розумної політики Дмитро Разумков (довіряють – 32%, не довіряють – 38% і ще 25% не знають його).

Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко посідає п’яту сходинку у рейтингу довіри з підтримкою 28% опитаних, не довіряють політику 70%.

Потрапили до цього списку також:

Юлія Тимошенко (довіряють – 26%, не довіряють – 72%).

Арсеній Яценюк (довіряють – 24%, не довіряють – 72%);

Ігорю Смешко (довіряють – 24%, не довіряють – 34%, не знають його – 37%);

Юрію Бойко (довіряють – 22%, не довіряють – 62%);

Арсен Аваков (довіряють – 22%, не довіряють – 66%);

Олег Ляшко (довіряють – 18%, не довіряють – 76%.

Соціологічна група Рейтинг 11-18 лютого 2022 року опитала 4 800 українців віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,4.

Два місяці тому лідером опитування Рейтингу щодо того, за кого готові голосувати українці, якби вибори президента відбулися найближчим часом, за чинного главу держави Володимира Зеленського готові були голосувати 24,2% респондентів, які визначилися з вибором.

На другому місці тоді був лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко з підтримкою 13,7%, а далі – лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко (9,6%).